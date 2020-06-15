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السعودية تستضيف مهرجان موسيقى MDLBeast عبر الإنترنت
لمدة 12 ساعة كاملة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
عاد مهرجان الموسيقى MDLBeast إلى المملكة مرة أخرى، لكنه عبر الإنترنت هذه المرة.
وأعلن المنظمون، اليوم الاثنين، أن مهرجان الموسيقي الذي أُقيم لأول مرة في الرياض في ديسمبر 2019، سيعود بإصدار افتراضي مدته 12 ساعة في 20 يونيو من الساعة 10:00 مساءً إلى 10 صباحًا بتوقيت السعودية، وأُطلق عليه اسم MDLBEAST Freqways.
وسيشهد الحدث تشكيلة ممتازة من منسقي الأغاني العالمية والمجموعات الموسيقية، بما في ذلك ستيف أوكي، وماسيو بليكس، وأفروجاك، وكلابتون، وداني تيناغليا، وديب ديش، ساشا، بوتش، قسم الفنون، ليدباك لوك، ديلانو سميث، غوي بوراتو، فيل ويكس وغيرهم.
وتدعو MDLBEAST Freqways المتابعين إلى ركوب رحلات افتراضية إلى وجهات مختلفة حول العالم، لاكتشاف مجموعات موسيقية مسجلة مسبقًا تم تصويرها في بعض المواقع الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك الرياض وإيبيزا ولاس فيغاس.
وكان مهرجان MDLBeast أثبت نجاحه كمنصة إبداعية عالمية تحدد نغمة الموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط بعد أن احتشد 400 ألف شخص في المملكة على مدى ثلاثة أيام لرؤيته.
وقال بعض المحللين الفنيين إن الحدث قد غيّر إلى الأبد المشهد الترفيهي السعودي من خلال إلهام الجيل القادم وإيقاظ مجتمع موسيقى الرقص الإلكترونية EDM داخل المملكة.
ويمكنك مشاهدة مهرجان الموسيقى مجانًا على موقع MLDBEAST.
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