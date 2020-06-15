5 توصيات للوقاية من حوادث المسابح

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدفاع المدني بعض التوصيات للوقاية من حوادث المسابح.

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وشدد المدني، في تغريدة له عبر تويتر، على ضرورة توفير أدوات السلامة في المسبح مثل أطواق النجاة والمقابض اليدوية حول المسبح، وأيضًا عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة والمسابح دون رقابة من أولياء الأمور.

وأكد المدني أهمية وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهل صعود ونزول الأشخاص، مع عمل أرضية مانعة للانزلاق على حواف المسبح تجعل الأشخاص أكثر راحة عند المشي، وأخيرًا وضع سياج حول المسابح لمنع دخول الأطفال بمفردهم.

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