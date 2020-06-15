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احذروا التجمعات العمالية وهذه عقوبتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت وزارة الداخلية الضوء على عقوبات التجمعات العمالية، وهو أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
ونشرت الداخلية إنفوجرافيك عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، بينت فيه عقوبات التجمعات العمالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب لائحة العقوبات الصادرة عن الداخلية في وقت سابق، فإن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم تكن عقوبته 50.000 ريال في المرة الأولى، وتضاعف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يحال المسؤول للنيابة العامة مع مضاعفة قيمة الغرامة (المضاعفة).
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