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#عاجل | شركة الكهرباء تعلن عودة الخدمة إلى فرسان
اعتذرت عن الانقطاع الخارج عن إرادتها
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت شركة الكهرباء السعودية عودة الخدمة الكهربائية إلى جميع مشتركيها المتأثرين بالانقطاع الطارئ في فرسان التابعة لمنطقة جازان.
وقدمت شركة الكهرباء، عبر حسابها بموقع تويتر، اعتذارها عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، مؤكدةً حرصها على تعزيز موثوقية الخدمة في كل مناطق المملكة.
وفي وقت سابق، اعتذرت شركة الكهرباء السعودية عن انقطاع التيار عن بعض المشتركين في جزر فرسان، موضحةً أن فرقها تعمل على إعادة التيار.
وقالت شركة الكهرباء: “تعمل الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان، علمًا أن الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًّا”.
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