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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على استفسار بشأن موعد فتح التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار بشأن موعد فتح التقديم
لا يوجد تاريخ معين ولكن تتم مراجعة الضوابط دوريًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن موعد إعادة فتح باب التقديم والتسجيل في البرنامج مرة أخرى للحصول على الدعم.
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وفي وقت سابق شرح حساب متابعات الخليج 365 حالات الدفاعات الأربع حيث قال: إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.
وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.
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