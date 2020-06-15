أمانة الرياض: 5 ضوابط لبيع السجائر والمعسل في الأسواق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 15 يونيو 2020 08:15 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 96 زيارة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، عن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ “السجائر- المعسل” في الأسواق المركزية والبقالات والتموينات التي لا تقل مساحتها عن 100 متر.

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وأوضحت الأمانة أن الضوابط تمثلت في ألا تباع السجائر إلا في عبوات مغلقة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، ويُمنع بيعها بالحبة، كما يجب أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي المحل بنسبة 100%.

وأبانت أنه يجب وضع لوحة تحذيرية فوق وحدة المحاسبة، وأن تكون واضحة الرؤية وتتضمن صورة معبرة عن أضرار التدخين وعبارة تحذيرية “التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين”، وعبارة “يُمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة”.

كما شملت الضوابط منع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها، ومنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.