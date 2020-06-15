، قبل مواجهة (مفترق طرق).. الطائف تجهز الهلال لمواجهة النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختار نادي الهلال محافظة الطائف لإقامة معسكر للفريق الكروي الأول (آخر يوليو المقبل)، تحضيراً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

ويدشن الهلال (المتصدر) مبارياته في الجولة 23 أمام غريمه التقليدي النصر (الوصيف)، حيث يشكل هذا اللقاء منعطفاً هاماً لكلا الفريقين، وأن فوز الهلال يوسع الفارق مع الوصيف النصر إلى 9 نقاط، فيما أن فوز النصر سيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، ويجدد الأخير الآمال في المنافسة على الصدارة وتحقيق اللقب.