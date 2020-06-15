، تركيا توسع احتلالها لليبيا.. وتبتز "الوفاق" لاستخدام قاعدتين عسكريتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحداهما جوية والأخرى بحرية

نقلت "رويترز" عن مصدر تركي، اليوم (الاثنين)، أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وذكر المصدر الذي اشترط عدم نشر هويته أن استخدام تركيا لقاعدة الوطية الجوية على جدول أعمالها.

وأضاف أن تركيا من الممكن أيضاً أن تستخدم قاعدة مصراتة البحرية.

ووفقاً لـ"رويترز"، لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرا، لكن المتوقع أن يبتز النظام التركي حكومة الوفاق ويضغط عليها للسماح له بنقل قواته إلى القاعدتين.