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يستعد مختبر الجيش الأميركي في معهد والتر ريد للأبحاث، لإجراء مرحلة التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، كان يعمل على تطويره ضمن لقاحات أخرى.
وأوضح المعهد في بيان أوردته "الحرة" اليوم (الاثنين)، أنه حصر عدد اللقاحات المرشحة من أكثر من 24 نموذجاً أولياً، وحدد اللقاحات التي أثارت استجابة واعدة للأجسام المضادة في الدراسات التي تسبق التجارب السريرية.
وأضاف أن اللقاح المرشح الرئيس هو سبايك فريتين نانوبارتكل، وأن التجارب البشرية عليه ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام.
من جهته، بين موقع ناشيونال إنترست، أن التجارب السريرية ستبدأ قريباً وقد يكون ذلك في الشهر الجاري، بعدما تأكدت سلامة نموذج أولي للقاح ليتم اختباره على البشر.
فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:17 PM
التأكد من سلامة نموذج أولي لاختباره على البشرالجيش الأمريكي بصدد إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد "كورونا"
يستعد مختبر الجيش الأميركي في معهد والتر ريد للأبحاث، لإجراء مرحلة التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، كان يعمل على تطويره ضمن لقاحات أخرى.
وأوضح المعهد في بيان أوردته "الحرة" اليوم (الاثنين)، أنه حصر عدد اللقاحات المرشحة من أكثر من 24 نموذجاً أولياً، وحدد اللقاحات التي أثارت استجابة واعدة للأجسام المضادة في الدراسات التي تسبق التجارب السريرية.
وأضاف أن اللقاح المرشح الرئيس هو سبايك فريتين نانوبارتكل، وأن التجارب البشرية عليه ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام.
من جهته، بين موقع ناشيونال إنترست، أن التجارب السريرية ستبدأ قريباً وقد يكون ذلك في الشهر الجاري، بعدما تأكدت سلامة نموذج أولي للقاح ليتم اختباره على البشر.
، الجيش الأمريكي بصدد إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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