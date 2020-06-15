عـاجل | ’’الشرطة المصرية‘‘ تلقي القبض على الفنان ’رامز جلال‘ .. و‘‘قناة MBC’’ توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا ’’الفعل الصادم’’

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ١٥ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

طالب المحامي المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، بمعاقبة رامز جلال مقدم برامج المقالب ، بتهمة الشروع في القتل، وإيداعه مستشفى المجانين، بسبب برنامجه الذي يعرِّض فيه الضيوف للخطر. وقال مرتضى في مداخلة هاتفية مع المذيع وائل الإبراشي على قناة دريم الفضائية ، إنه سيقدم بلاغاً لدى الشرطة يتهم فيه رامز بتعريض ضيوف برنامجه للقتل ، وبتشويه صورة مصر والدول العربية، مطالباً بوقف عرض البرنامج . كما قرَّر رئيس نادي الزمالك معاقبة لاعب الفريق محمود كهربا ، لظهوره في برنامج رامز تحت الأرض ، دون استئذان من رئيس الزمالك، بمنع إعارته لأي نادٍ مهما كان المبلغ الذي سيُشترى به اللاعب.

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