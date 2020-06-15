شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتعرض للنصب من حساب وهمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تعرضت مواطنة بجدة لاحتيال من حساب يوهم النساء برخص قيادة بدون تدريب، حيث عرض شخص عرض خدماته عليها حتى أخذ منها مبالغ مادية، واختفى عن الأنظار.

وأوضحت المواطنة:" أريد نقل تجربتي للآخرين لعدم الوقوع مثلما حصل لي.. شاهدت إعلانًا لإحدى النساء، تعرض خدماتها عبر مقطع فيديو، به صور محادثات توهم المتابعات بأنها قد أنجزت لهن الرخص، وتم التسليم ".

ولفتت إلى أنها تواصلت معه عن طريق برنامج الواتساب، موضحة أن الرخصة سوف تصلني إلى باب منزلي دون أي اختبار أو تدريب وتوقعت ذلك، على أنه بسبب جائحة فيروس كورونا فقط عليّ دفع عربون بمبالغ مالية على دفعات حتى موعد الاستلام.

وتابعت المواطنة: خلال التواصل معها لم يخالجني أي شك أنني سوف أقع في عملية النصب نظرًا لأنه يوهم الناس بمقاطع تسليم، وصور دردشات مفتعلة، تشيد بالعمل والتسليم، مردفة أنها حولت 3500 ريال على دفعات.