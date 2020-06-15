شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل خالد الدوسري يحسم أمر المواد الكيميائية التي قام بشراؤها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق سعود متعب بن قويد، محامي المعتقل خالد الدوسري، على المعلومات التي نشرتها نتفليكس حول شراء الطالب لمواد كيميائية بطريقة مشبهوهة دفعت الشرطة للتحقيق معه.

وقال المحامي عبر "تويتر" : "أحبتي ..المواد الكيميائية التي تم طلبها المعتقل خالد الدوسري قد تستعمل في المنظفات والمعقمات العادية وهو حق مشروع لكل طالب لديه بحوث تتعلق بمجال دراسته".