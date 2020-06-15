شكرا لمتابعة خبر عن "تاريخ آل سعود" يقصف جبهة دكتور هاجم تعليق العُمرة والحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ردّ "تاريخ آل سعود"، ردًا صاعقًا على الدكتور الكويتي حاكم المطيري بعدما هاجم تعليق العمرة والحج؛ إثر تفشي وباء كورونا

وقال " المطيري " : " تعطيل الحج بذريعة كورونا هو ما حذر منه (مؤتمر الأمة) في بيانه المنشور بتاريخ ٢٧ مارس منذ بداية ظهور الوباء وكان فرض مشروع التغريب والإباحية والإلحاد في أرض الحرمين الشريفين باسم الترفيه تمهيدا لمثل هذا المنكر العظيم الذي هو من أوضح صور الصد عن سبيل الله " .

وجاء رد حساب تاريخ آل سعود، كالتالي: " أنت جاهل بمرتبة أستاذ دكتور، الحج توقف 40 مرة وعلى سبيل المثال: 316هـ بسبب الخوف من القرامطة، 357هـ بسبب انتشار داء الماشري في مكة، 390هـ بسبب شدة الغلاء ، 492هـ بسبب إنعدام الأمن " .

وأضاف: " علماً أنه يجوز تعطيل الفريضة لأسباب كبرى كتفشي الوباء وفقدان الأمن وشرعاً حفظ النفس مقدم على الحج " .