شكرا لمتابعة خبر عن إرشادات هامة للطلبة بشأن الاختبار التحصيلي التجريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب إرشادات مهمة للطلبة الذين سيختبرون يوم الأربعاء القادم، الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من المنزل الفترة الثانية.

وأوضحت أنه يمكن الدخول على المنصة، ثم إدخال كلمة المرور وبدأ الاختبار التحصيلي، ثم تسليم الاختبار.

وأكدت أنه يمكن الحصول على كلمة المرور من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .