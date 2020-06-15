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إرشادات هامة للطلبة بشأن الاختبار التحصيلي التجريبي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب إرشادات مهمة للطلبة الذين سيختبرون يوم الأربعاء القادم، الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من المنزل الفترة الثانية.

وأوضحت أنه يمكن الدخول على المنصة، ثم إدخال كلمة المرور وبدأ الاختبار التحصيلي، ثم تسليم الاختبار.

وأكدت أنه يمكن الحصول على كلمة المرور من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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