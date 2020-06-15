شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استقالة رئيس النادي الأهلي وأعضاء من الإدارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):علق فيصل زيد المتحدث باسم النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول استقالة رئيس النادي وبعض أعضاء الإدارة.
وقال "زيد" عبر حسابه : ". تردد مؤخراً في بعض وسائل الإعلام اخبار غير صحيحة عن استقالات في مجلس الادارة في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس مع اعضاء مجلس الادارة على الترتيبات من اجل استكمال الموسم الرياضي الحالي والموسم القادم".
وتابع : "2. نود أن نوضح للجماهير الاهلاوية ان مايتردد غير صحيح ونتمنى من الاعلام الذي نحترمه ان يستقي الاخبار من مصادرها كمانحب نوضح لكل جماهير الاهلي ان طموحاتنا كبيرة ولن تتحقق الا بدعمهم ومساندتهم للنادي".
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