شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح إجراءات حلّ مشكلة «الدُّفعة مدفوعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال برنامج حساب المواطن أن هناك 5 خطوات لحلّ مشكلة «الدُّفعة مدفوعة»، التي تواجه بعض المستفيدين رغم عدم تسلّمهم قيمة الدعم.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل مواطن ورد فيه: «السلام عليكم، الشهر هذا ما نزل لي حساب المواطن، وعندي بالبرنامج أنه نازل».

وغرد البرنامج: "في حال كانت الدُّفعة «مدفوعة» الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من أيقونة «الدُّفعات المالية» «دُفعة لم تُستَلَم»، مع إرفاق كشف الحساب، في مدة أقصاها 3 أشهر".