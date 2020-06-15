شكرا لمتابعة خبر عن وزير الثقافة يعلن إدراج الموسيقى والفن في الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، إدراج أقسام لتعليم الموسيقى والفنون والمسرح في الجامعات السعودية.
وقال وزير الثقافة: "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز " .
يذكر أن الأمير بدر كان قد أعلن عن أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم في السعودية.
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