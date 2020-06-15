شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري طب نفسي: حالة من الإنكار تجتاح بعض المصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري طب نفسي بمجمع إرداة والصحة النفسية، الدكتور محمد المجقوي، أن بعض المصابين بفيروس كورونا الجديد يعانون من حالة من الإنكار في بداية الإصابة وتقل هذه الحالة تدريجيا.

وشدد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن بعض المصابين يحدث لهم صدمة عندما يعلمون أنهم مصابون بالفيروس، وتظهر عليهم حالة من الإنكار.

وأضاف أن الإنكار يعد مرحلة من مراحل الحزن، مشددًا على ضرورة أن يغيير المجتمع نظرته السلبية لمن يتعرض للإصابة بالفيروس.