شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك عبدالعزيز في مخيم المعيزلة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة نادرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في مخيم المعيزلة قرب الرياض، مما أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين. أظهرت صورة نادرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في مخيم المعيزلة قرب الرياض، مما أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين. وتعود الصورة لعام 1931م، حيث التقط هذه الصورة المهندس الأمريكي كارل تويتشل. ولاقت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك عبدالعزيز في مخيم المعيزلة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.