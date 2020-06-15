شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى تأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بإرتفاع محسوس في درجات الحرارة. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى تأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بإرتفاع محسوس في درجات الحرارة. وأكدت الهيئة، أن الحرارة قد تتجاوز 48 درجة مئوية وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يومي الثلاثاء والأربعاء للأسبوع الجاري.

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