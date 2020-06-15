شكرا لمتابعة خبر عن وثيقة الضمان الصحي تغطي المواليد الجدد على وثيقة الأم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، إن وثيقة الضمان تغطي المواليد الجدد على وثيقة الأم. أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، إن وثيقة الضمان تغطي المواليد الجدد على وثيقة الأم. وأوضح عبر "تويتر"، إن الوثيقة تغطي المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ الولادة لحين إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة

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