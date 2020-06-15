شكرا لمتابعة خبر عن هل الجلسات القضائية تحتاج حجز موعد.. العدل تُجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الأثنين، أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد.

وقالت عبر "تويتر" : "ستصل للمستفيد رسالة نصيّة على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني , محدداً فيها موعد جلسته ورابط حضور الجلسة عن بُعد.