شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الهيئة الملكية بالجبيل: الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى):

أوضح المهندس مصطفى المهدي، الرئيس التفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، آلية العمل بالمصانع والمنتجات البتروكيميائية في ظل أزمة كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن الهيئة لديها ثلاث مراحل لإدارة الأزمة، أولها مرحلة الاستجابة، والمرحلة الثانية التعافي ، والمرحلة الثالثة هى إعادة البناء.

وأكد أن الصناعات الثانوية والأساسية لم تتأثر بجائحة كورونا، مضيفا أن مستويات الإنتاج كانت على نفس مستوياتها قبل كورونا.

وأكد أن الهيئة توفر الخدمات الصحية بجانب الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي الفيروس.