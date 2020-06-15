شكرا لمتابعة خبر عن قصة جراح أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا فتفرغ للتطوع في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى جراح سعودي أبعده كورونا عن مستشفاه بفرنسا قصة تفرغه للتطوع في المملكة، حيث أنه يريد العودة لفرنسا لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الجراح خلال حواره في قناة العربية إنه تحول من مشرط جراح لمتطوع يعطي إرشادات لمواجهة فيروس كوررنا، مبينا:" حاولت الموازنة بين الطرفين لخدمة البلد والدين ".

ولفت الجراح:" تحولت لمتطوع يعطي إرشادات للوقاية من كورونا "، مضيفا:" تطوعت في فرنسا وتطوعت سابقا في المغرب والسودان والقاهرة ".