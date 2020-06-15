شكرا لمتابعة خبر عن شركة الكهرباء: التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى المشتركين في جزر فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت شركة الكهرباء، أن الفرق الميدانية تعمل حاليًا على إعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في جزر فرسان.
وأكدت الشركة، أن الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيا، مضيفة: " ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان " .
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