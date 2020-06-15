شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. السيول تحتجز سيارة غرب رجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تسببت السيول التى شهدتها محافظة رجال ألمع، اليوم الاثنين، في احتجاز مركبة.

ووثق أحد المتواجدين في المنطقة مقطع فيديو، حيث رصد من خلاله مياه السيول، والمركبة التى احتجزت وسط المياه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت، اليوم، بهطول أمطار رعدية على رجال ألمع حتى الساعة السابعة مساءًً.