شاهد.. أمطار الخير تغطي جبال فيفاء

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): شهدت فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم الأثنين، تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة. شهدت فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم الأثنين، تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة. ووثق مواطن لحظة هطول أمطار الخير على جبال وطرقات فيفاء؛ حيث بدى المشهد كلوحة فنية طبيعية.

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