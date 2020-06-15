ضبط مخالفات بعدة صيدليات في المملكة لتلاعبها ببيع الكمامات خلال الأزمة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد موسى الفيفي، المدير التنفيذي لفرع هيئة الغذاء والدواء بمنطقة مكة المكرمة، على ضبط مخالفات في عدة صيدليات بالمملكة بسبب تلاعبها ببيع الكمامات خلال أزمة أكد موسى الفيفي، المدير التنفيذي لفرع هيئة الغذاء والدواء بمنطقة مكة المكرمة، على ضبط مخالفات في عدة صيدليات بالمملكة بسبب تلاعبها ببيع الكمامات خلال أزمة كورونا وأضاف الفيفي خلال حواره في قناة " العربية ":" تلقينا 14 ألف بلاغ نتيجة عدم توافر المنتجات ويتم التعامل مباشرة مع البلاغات باختلاف أنواعها ". وأشار الفيفي إلى عدم توفر الكمامات وتذبذب الأسعار، موضحا أن " الأسعار تختلف باختلاف العرض والطلب ووزارة التجارة تعمل من خلال مراقبيها بالتأكد من ارتفاع السعر ويتم إيقاع الغرامات ".

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