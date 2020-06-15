جزر فرسان تشهد انقطاع كامل للكهرباء

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تشهد محافظة جزر فرسان، انقطاع كامل للتيار الكهربائي، فيما ترددت أنباء عن نشوب حريق في محطة كهرباء فرسان. تشهد محافظة جزر فرسان، انقطاع كامل للتيار الكهربائي، فيما ترددت أنباء عن نشوب حريق في محطة كهرباء فرسان. وتباشر فرق الدفاع المدني والأمن الصناعي، إخماد الحريق، فيما لم تعلق شركة الكهرباء على الأمر

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