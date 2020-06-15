رسميًا.. إعلان حصيلة التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات والمناطق

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1977 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 87890 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تسجيل 503 حالات في جدة و113 في مكة المكرمة و110 في المدينة المنورة و56 في الهفوف و34 في الخرج و25 في المزاحمية و24 في كل من عرعر ووادي الدواسر و22 في كل من حائل وخميس مشيط و20 في الدمام و16 في السليل و14 في الطائف.

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كما تم تسجيل 13 حالة في كلّ من أبها وحوطة بني تميم و12 في عفيف و8 في كلٍّ من رماح وبللسمر و7 في كلٍّ من الظهران وضرما والجفر، و6 في كلٍّ من الرويضة وينبع والقطيف والنماص والمبرز، و5 في كلٍّ من الخبر والقويعية والدرعية.

فيما تم تسجيل 4 حالات في كلٍّ في المضة والخاصرة والدوادمي ومحايل وحريملاء وليلى و3 حالات في كلٍّ من خليص وبيش وشقراء وتمير، وحالتين في كلٍّ من أحد رفيدة والزلفي والجبيل وتبالة وثادق وضبا والمظيلف وأبو عروة والبشائر وحالة واحدة في كل من خباش والرين وتنومة وحوطة سدير وسكاكا والدلم ورابغ وطريف ونمرة وسبت العلاية والعيون والمويه والعويقيلة وخيبر وشرورة وصبيا والقنفذة ورفحاء وبقعاء والعيص ومرات والقرى ورجال ألمع ووثيلان وساجر والسحن ورأس تنورة.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 132048، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3170 ما يرفع الإجمالي إلى87890 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1011 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.