إجراء عملية في الرَّحم لمريضة كورونا بينبع.. والفريق الطبي: تمّت بنجاح

تطبيق المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمَدة..
أجرى فريق طبيّ من المركز الطبيّ للهيئة الملكية بينبع عمليةً جراحية لمواطنة تعرّضت لنزيف في الرَّحِمِ مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليًّا بصحة جيدة ومستقرة.
وأُجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختصّ جميعَ المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمَدة من وزارة الصحة، وكذلك المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» للتعامل مع مثل هذه الحالات.
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