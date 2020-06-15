بناءً على المادتين «١٥ و١٧» من نظام الإجراءات الجزائية..
أمرت النيابة العامة بضبط صاحب فيديو مضلل عن رفع أسعار مواد بناء، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قِبَلِ مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوّل يُظهر محتواه المعلوماتي قيامَ شخص بالترويج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك بحسب زعمه.
وبناءً على المادتين «١٥، ١٧» من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرّي والتأكد من كونه المَعنيّ بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المُقتَضَى النظاميّ بحقه، وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما يُنْشَر ويتم تداوله.
وأكد أن النيابة العامة تتابع كلَّ ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. النيابة العامة تأمر بضبط صاحب المقطع المضلّل عن رفع أسعار مواد بناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.