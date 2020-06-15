الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة في عموم المملكة

كشفت هيئة الأرصاد، اليوم الاثنين، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم، وتصدرت رفحاء القائمة بتسجيل 46.9 درجة مئوية، فيما جاءت القيصومة الثانية بتسجيل 45.8 درجة مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بـ 45.8 درجة مئوية.

وسجلت كل من: مكة والدمام والقصيم 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة 44 درجة مئوية، وكل من الرياض ووادي الدواسر 43 درجة مئوية وعرعر 42.3 درجة مئوية، فيما جاءت الباحة أقل المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة بـ25 درجة مئوية.