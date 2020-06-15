برنامج حساب المواطن: 5 إجراءات لحلّ مشكلة «الدُّفعة مدفوعة»

كشف برنامج «حساب المواطن»، عن 5 خطوات لحلّ مشكلة «الدُّفعة مدفوعة»، التي تواجه بعض المستفيدين رغم عدم تسلّمهم قيمة الدعم، وذلك ردًّا على تساؤل مواطن ورد فيه: «السلام عليكم، الشهر هذا ما نزل لي حساب المواطن، وعندي بالبرنامج أنه نازل».

وقال برنامج حساب المواطن إنه في حال كانت الدُّفعة «مدفوعة» الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من أيقونة «الدُّفعات المالية» «دُفعة لم تُستَلَم»، مع إرفاق كشف الحساب، في مدة أقصاها 3 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 1.7 مليار ريال إجمالي مخصصات دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31، وبلغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 27 مليون ريال.

يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله بيوم أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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وكان حساب المواطن قد أقرّ مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة «28» من شهر مارس لعام 2020.

وجاء من ضمن التعديلات التي أقرّها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية «عقد إيجار موحَّد من منصة إيجار-صكّ ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية» كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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