السعودية | قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط )

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط ) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:23 مساءً, 15 يونيو 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – اليوم الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في ( 13 يونيو 2020 م )، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الارهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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