السعودية | أسعار الذهب ترتفع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:06 مساءً, 15 يونيو 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 3.95 دولاراً أمريكياً ما نسبته 0.23% ليبلغ 1735.85 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 4.75 دولاراً أمريكياً ما نسبته 0.27% ليصل إلى 1733.50 دولاراً أمريكياً.

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