شكرا لقرائتكم خبر عن يرتدى ملابس مخيفة .. ضبط مواطن يثير هلع المواطنين بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الشخص، وتمكنت من القبض عليه وهو مواطن فى العقد الثالث من العمر .
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