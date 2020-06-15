شكرا لقرائتكم خبر عن يرتدى ملابس مخيفة .. ضبط مواطن يثير هلع المواطنين بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة منطقة الباحة ، القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الشخص، وتمكنت من القبض عليه وهو مواطن فى العقد الثالث من العمر .