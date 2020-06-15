شكرا لقرائتكم خبر عن 3170 حالة تعافي من كورونا وتسجيل 4507 إصابة جديدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم ،عن تسجيل 3170 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 87,890 حالة وتسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 39 حالات وفيات .

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