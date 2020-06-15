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امرأة تنقل عدوى كورونا لـ3 عائلات بسبب العناق والمصافحة
تسببت بـ9 إصابات في تجمع أسري منهم 3 حالات منومة
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالرغم من تأكيدات الجهات الصحية أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الخاصة لمنع انتقال عدوى كورونا يصر البعض على مخالفة التعليمات ضاربًا بسلامة الآخرين عرض الحائط.
وكشفت وزارة الصحة اليوم أن سيدة تسببت في نقل عدوى كورونا لأفراد 3 عائلات بعد إصرارها على المصافحة والعناق وهي تحمل الفيروس.
وقالت الصحة إنه أثناء تجمع أسري عند الجدة، تم اكتشاف 9 حالات كورونا منهم 3 حالات منومة في المستشفى حاليًا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4507) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3170) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (132048) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (87890) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.
وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.
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