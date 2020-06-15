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توزيع حالات كورونا الجديدة.. الرياض تسجل 1658 والحالات الحرجة تتجاوز الألف
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن تعافي (3170) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (87890) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (43147) حالة، من بينها (1897) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (132048) حالة، توفي منهم (1011) حالة.
يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد 8 شوال.
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (4507) حالات، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 1658، جدة 413، مكة المكرمة 389، الدمام 270، الهفوف 203، القطيف 163، الطائف 130.
كما تم رصد عدد من الحالات في بعض المدن السعودية كما يلي:
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