السعودية | السعودية: 3170 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم السعودية: 3170 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية، الاثنين، 3170 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 87,890.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تسجيل 4507 إصابات جديدة بالفيروس و39 وفاة.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 132048 حالة.
كما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في السعودية إلى 1011 وفاة.
والأحد، أشار المتحدث إلى ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف مايو الماضي.
وأوضح أن معدل العدوى بكورونا في السعودية عاود الارتفاع، مرجعاً الأمر للمخالطة في المجتمع.
وشدد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.
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