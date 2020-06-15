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تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم ألف، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.
وسجلت المملكة اليوم 39 حالة وفاة جديدة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 1011 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.77%.فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 03:58 PM
"الصحة" أعلنت اليوم عن 39 حالة جديدة.. نسبة الوفيات 0.77%
تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم ألف، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.
وسجلت المملكة اليوم 39 حالة وفاة جديدة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 1011 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.77%.
، وفيات كورونا في المملكة تتخطى حاجز الألف مسجلة 1011 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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