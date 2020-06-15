، تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها ،

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أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".
وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.القوات الجوية الإندونيسية إندونيسيا جزيرة سومطرة
تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-15
أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".
وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:16 PM
المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209
أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".
وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.
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المصدر : الخليج 365
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