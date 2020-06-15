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ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 إلى 87890 حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3170 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4507 حالات إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 03:47 PM
أرقام "الصحة": ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 87890 حالة
ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 إلى 87890 حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3170 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4507 حالات إصابة جديدة.
، رقم قياسي جديد.. 3170 حالة تعافٍ جديدة من كورونا بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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