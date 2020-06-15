، "موهبة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "كانجارو" للرياضيات 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المتحمي" أكد على أن هذه النجاحات تسهم في تحقيق رؤية ولي العهد لرفع جودة التعليم

أعلن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود المتحمي، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2020، خلال حفل أقيم عند بُعد، بحضور الطلاب والطالبات الفائزين، وأولياء الأمور، وممثلي المدارس الفائزة.

وأكد الدكتور "المتحمي" أن "موهبة" تعتز بشراكتها مع وزارة التعليم لخدمة الموهوبين من طلبة التعليم العام، قائلاً إنهما "يسيران معاً على درب اكتشاف ورعاية الموهوبين والحفاظ على رأس المال المبدع في الوطن الغالي، وأن النجاحات التي تحققت تؤكد ثبات خطوات المملكة في مسيرتها نحو التقدم والرقي، وتعكس القفزات النوعية التي تتحقق يوماً بعد يوم، وتسهم في تحقيق رؤية سمو ولي العهد لرفع جودة التعليم ليصبح بين 20 إلى 30 أفضل نظام تعليمي في العالم".

وخلال كلمته، قال الأمين العام لـ"موهبة": إن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وعقدت في ظرف استثنائي، وشارك فيها من المملكة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، مشيراً إلى أن هذا الظرف الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، دفع المملكة والعالم إلى الاعتماد أكثر على التكنولوجيا الرقمية وآليات العمل عن بُعد للتعامل مع متغيراتها وتحدياتها.

ولفت الدكتور سعود المتحمي إلى أن أبناء المملكة من طلاب "موهبة" حققوا 17 جائزة في مشاركات دولية أقيمت عن بُعد خلال جائحة كورونا، منها 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات، في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة، وثلاث جوائز في أولمبياد الفتيات الأوروبي للرياضيات، وأربع جوائز في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، فضلاً عن تنفيذ "موهبة" عدة فعاليات وبرامج عن بُعد، منها برنامج فصول الموهوبين، وبرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، وبرامج موهبة الإثرائية الصيفية.

وفي كلمة للطلبة ألقاها نيابة عنهم الطالب محمد الريس من مدارس الأرقم الأهلية بمدينة الرياض، والذي تحدث فيها عن إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه المسابقة العريقة لمنافسة دول العالم، لنثبت للعالم مدى التقدم الكبير الذي وصلت إليه بلادنا الغالية، وهو ما يعد حافزاً لنا لزيادة المعارف واكتساب المهارات.

وفي نهاية الحفل الذي أقيم عن بعد استعرض نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين، الدكتور باسل السدحان، آلية توزيع الدرجات من خلال احتساب نسبة محددة من عدد المشاركين في كل صف دراسي، ثم تحديد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، على أن يكون عدد الميداليات الذهبية أقل من الفضية، وعدد الميداليات الفضية أقل من البرونزية.



ويستطيع الطالب معرفة إن كان فائزا بميدالية، إذا كانت درجته أعلى من درجة القطع المعلنة من خلال الرابط التالي:

https://www.mawhiba.org/Ar/programs/competitions/kangaroo/Pages/results.aspxمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة