887 جولة تسفر عن 140 مخالفة تدابير صحية بالشرقية

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وتسعى الأمانة ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق أعلى مستويات النظافة والتطهير لحماية المجتمع، حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة (165805) لتراً، لغسل وتعقيم وتطهير (1048) موقعاً.
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