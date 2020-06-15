887 جولة تسفر عن 140 مخالفة تدابير صحية بالشرقية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (880) جولة رقابية صحية، و (7) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، رصد خلالها (64) مخالفة سجلت على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد19"، و(59) مخالفة للتكدس في الأسواق التجارية، و(13) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، و(4) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، ومخالفة واحدة لمزاولة الأنشطة الغير مستثناة، كما قامت الأمانة برفع (6995) طن من النفايات، وإزالة (3850) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات. وتسعى الأمانة ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق أعلى مستويات النظافة والتطهير لحماية المجتمع، حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة (165805) لتراً، لغسل وتعقيم وتطهير (1048) موقعاً.

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