شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

شارك سمو السفير ومحافظ المملكة لدى الوكالة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عبر الاتصال المرئي في افتتاح أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والتي تستمر خلال الفترة (١٥-١٩) يونيو ٢٠٢٠م.

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