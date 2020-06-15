شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 300 ألف متر أراضي حكومية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية أكثر من 300 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على أراضي حكومية بشمال الطائف. وتمثلت التعديات المخالفة في إقامة عقوم ترابية وأسوار من البلك وغرف من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي الغير نظامية.

وباشرت آليات الأمانة مدعومة بلجنة التعديات وقوة أمنية أعمال الإزالة للتعديات المقامة بشكل عشوائي ، وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأرضي الحكومية بشكل غير نظامي، وتمت الإزالة لكافة الاحداثات وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكدت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية.