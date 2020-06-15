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الصحة تعلن تسجيل 4507 حالات كورونا جديدة وتعافي 3170

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2020-06-15

الصحة تعلن تسجيل 4507 حالات كورونا جديدة وتعافي 3170

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (4507) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3170) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (132048) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (87890) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

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وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.



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