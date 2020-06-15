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الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة متوقعة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فقالت الأرصاد إن أعلى درجة حرارة ستكون في المنطقة الشرقية حيث تسجل الأحساء 48 درجة، فيما تسجل الدمام وحفر الباطن 47 في كل منهما، في حين تسجل مكة المكرمة 45 درجة، والمدينة المنورة والرياض 44 درجة في كل منهما.
وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني توقع أن تأثر السعودية بموجة حر شديدة ثانية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة من المتوقع أن تسجل أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة بعد أن كانت الحرارة خلال اليومين الماضية حول معدلاتها.
وتابع الحصيني: يتوقع أن تقترب الحرارة من٥٠ على الشرقية والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة المنورة.
كما توقع الحصيني أن تكون الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل ونجران وجازان تتراوح درجة الحرارة من “36” إلى “42” درجة مئوية.
ولفت الحصيني إلى أن هذه الموجة من المتوقع لها أن تستمر ثلاثة أيام حيث تتركز قوة الموجة على المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.
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